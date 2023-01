Justiça remarca depoimento de homem que esfaqueou advogada em BH

Câmeras de segurança da rua flagraram momento em que a advogada é esfaqueada em frente aos filhos (foto: Reprodução)

O interrogatório de Bruno da Costa Val Fonseca foi adiado pela Justiça. O depoimento estava previsto para esta semana e ainda não tem nova data para ser realizado. Ele foi preso por esfaquear a ex-namorada em maio do ano passado.

O advogado do suspeito, Daniel Barros Gondim, em petição de 19 de janeiro, solicitou à juíza o adiamento argumentando que Bruno ficou 39 dias acamado e sob efeito de fortes medicamentos, como sedativos, analgésicos e antibióticos, e não seria capaz de participar do interrogatório.

Em outro processo, o laudo de insanidade mental do suspeito, produzido pelo Instituto Médico Legal, ainda está em fase de execução. Segundo informações, o documento deve ser concluído até o fim do mês de janeiro.

Relembre o caso

Bruno da Costa Val Fonseca foi preso por esfaquear a ex-namorada, uma advogada de 40 anos, no dia 23 de maio de 2022, no Bairro Gutierrez, Região Oeste da capital. O homem não aceitava o fim do relacionamento.

A mulher foi esfaqueada 11 vezes e foi levada para o Hospital Pronto-Socorro João XXIII. As perfurações foram superficiais.

Antes do ataque, a advogada já havia acionado a Polícia Militar pois teve o apartamento invadido pelo ex-namorado na noite anterior. O homem arrombou a porta do imóvel e ameaçou a mulher de morte. No momento do esfaqueamento, a vítima deixava o local para encontrar uma área segura junto dos filhos, que presenciaram as agressões.

No dia 25 de maio, a Justiça de Minas Gerais determinou que o homem representa risco à integridade física da vítima e decidiu pela prisão preventiva.

Denuncie

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados por telefone a partir do serviço Ligue 180. A central de atendimento funciona 24 horas por dia, a ligação é gratuita e o anonimato do denunciante é garantido.

Em BH, a Casa da Mulher Mineira, na Avenida Augusto de Lima, número 1.845, Barro Preto, oferece atendimento e proteção às vítimas de violência doméstica, além de acompanhamento e orientação judicial para casos de agressão.