Homem é preso por usar foice para ameaçar e importunar mulheres sexualmente

Suspeito teria se masturbado na frente das mulheres e apontou a foice como ameaça (foto: Reprodução/Pixabay) Um homem de 52 anos foi preso na terça-feira (24) por importunar sexualmente duas mulheres, de 19 e 47, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A Polícia Militar informou que ele teria usado uma foice para ameaçar as vítimas.

Segundo depoimentos, o suspeito teria se masturbado na frente das mulheres e apontou a foice como ameaça para que elas não gritassem. Populares perceberam a ação e arremessaram objetos em direção a ele. Ele foi atingido e teve escoriações leves.

Os populares também jogaram objetos na residência do homem, próxima de onde ele praticou a importunação sexual, no bairro São Geraldo. A companheira do suspeito o escondeu dentro do imóvel até a chegada da polícia, para que ele não sofresse mais agressões.





Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para atendimento médico e logo em seguida. Para os policiais, ele negou que tenha cometido a ação.