Suspeito de roubar celular pela janela de ônibus é perseguido e preso em BH

Prisão ocorreu no Centro de Belo Horizonte (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press)



A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) prendeu um homem, de 26 anos, suspeito de roubar o celular de uma mulher, de 49 anos, que estava dentro do ônibus. O crime ocorreu na manhã desta terça-feira (24).





Os agentes estavam posicionados na esquina da Avenida Afonso Pena com Avenida Amazonas e notaram a atividade suspeita. O autor do roubo já estava correndo com o celular roubado para tentar fugir de três homens que o perseguiam.









Ainda de acordo com o relato dos perseguidores, assim que o suspeito percebeu que seria alcançado ele jogou fora o celular e continuou correndo até ser abordado pelos guardas. O telefone roubado foi recuperado e entregue à vítima.





Segundo os guardas municipais, a mulher contou que é empregada doméstica e que estava no ônibus a caminho do trabalho, quando o suspeito puxou o celular de sua mão pela janela.



O criminoso foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil e ficou à disposição do delegado de plantão.