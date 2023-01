Vídeo mostra briga entre motorista e passageiros em Belo Horizonte

Uma discussão entre passageira e motorista na Estação Venda Nova, em Belo Horizonte, virou briga nessa quarta-feira (25/1). A situação foi filmada e o vídeo circula nas redes sociais.

O registro começa com uma mulher e outros dois homens discutindo com um funcionário do sistema de transporte coletivo.

Logo depois, o funcionário dá um chute na mulher e sai correndo pela plataforma, mas é alcançado pelo trio e jogado ao chão.

O motorista continua usando as pernas para atingir o trio, até que outro grupo de passageiros aparece para apartar o conflito.

No vídeo, é possível, ainda, escutar outros passageiros gritando: “Três contra um não!”.

(foto: Redes Sociais/Reprodução)

Nas redes sociais, outros passageiros informaram que a briga seria por causa de passagem.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a Guarda Municipal foi acionada e seguiu para o local indicado, onde não localizou nenhum tumulto e nem testemunhas do episódio.

“Os agentes realizam rondas preventivas periódicas no local, assim como nas demais estações, diariamente”.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH), mas ainda não obteve retorno.