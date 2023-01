UFOP vê risco e recusa praça da universidade para blocos de carnaval

Vista do Mirante da UFOP, na qual dá para perceber o Morro da Forca com deslizamento aparente (foto: Emanuel Reis/EM/D.A Press) Em decorrência das fortes chuvas que atingiram Ouro Preto e afetaram o Morro da Forca e outros pontos da cidade, o Conselho Universitário (Cuni) decidiu, nesta quarta-feira (25/1), não ceder a Praça do Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) para qualquer atividade do carnaval deste ano.

Caso os eventos fossem permitidos, a Defesa Civil indicaria a responsabilidade do que viesse a ocorrer a cargo da UFOP. Assim, em reunião com pesquisadores e a reitora, Cláudia Marliére, optou-se por seguir as recomendações de segurança do órgão.

Outros locais estão interditados por tempo indeterminado pela Defesa Civil: o Prédio da Procuradoria Jurídica e o Salão Mariana do Centro de Convenções. Apesar de a prefeitura liberar eventos menores com a possibilidade de evacuação nestes ambientes, ela assegura que novas obras não serão feitas a tempo do carnaval deste ano.

Outro ponto que pode agravar os deslizamentos de terra é o som dos shows que acontecem durante os blocos, somados ao fluxo alto de foliões. Portanto, o Cuni resolveu não liberar nenhum dos espaços do Centro de Convenções para qualquer atividade carnavalesca.

Blocos





Tradicionalmente, do sábado até a terça-feira de carnaval, a Praça do Centro de Convenções era palco dos blocos Caixão, Cabrobró, Praia e Chapado, nesta ordem. Para 2023, atrações de peso como Ludmilla, Luísa Sonza e Dennis são aguardados pelos milhares de foliões que vêm de cidades do Brasil e do mundo para curtir a festa na cidade histórica. A reportagem procurou os organizadores dos eventos para saber se há outra opção de local para a realização dos shows, que seja seguro para os participantes e também para a cidade. Contudo, optaram por não ceder entrevista diante do cenário de incertezas e replanejamento.