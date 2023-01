Homem tem a mão esquerda arrancada por golpe de podão

Após ser preso em flagrante pela PM, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de PC de Uberaba (foto: PCMG/Divulgação) Um homem, de 40 anos, teve a mão esquerda arrancada após um golpe de podão na madrugada desta quarta-feira (25/1), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O suspeito, também de 40 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) em matagal à margem da BR-050. Ele disse que não se lembra do crime. O podão foi apreendido.

Ainda conforme a PM, a vítima não teve condições de relatar o motivo do crime. Ela foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

Uma testemunha contou aos militares que, de dentro de sua casa, ouviu gritos vindos da rua, dizendo: “Vou te matar! Vou te matar!”. Então, a testemunha disse que foi até o portão da sua casa e viu quando o suspeito tentou atingir a cabeça da vítima com o podão; para se defender, ela colocou a mão esquerda acima da cabeça e o golpe atingiu e amputou a mão.

Outras testemunhas contaram aos militares que, antes de praticar o crime, o suspeito, armado com o podão, estava ameaçando as pessoas em via pública, e batendo em portões de residências.



Relato do suspeito

Após levantamentos, a PM de Uberaba prendeu o suspeito em matagal à margem da BR-050, de posse do podão. Segundo a PM, ele não resistiu à prisão.

O suspeito apresentava ferimentos com sangramento e relatou não se recordar do fato, sendo que apenas lembra de ter sido atingido por pedradas por pessoas que estavam na rua. Ppor isso, fugiu e se escondeu no matagal.

O homem e a arma usada no crime foram encaminhados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) para as próximas providências.