Policial militar mata homem que o ameaçava em Central de Minas

Um policial militar, de 34 anos, matou com um tiro um homem, de 38 anos, na zona rural de Central de Minas. O caso aconteceu no final da tarde dessa terça-feira (24/1).

A reportagem do Estado de Minas teve acesso ao boletim de ocorrência do caso. Segundo narra o documento, o policial militar estava andando por uma das ruas da cidade, quando encontrou com a vítima. Um diálogo surgiu entre os dois:

Vítima: E aí vagabundo?

PM: Vagabundo o que?

Vítima: Você sabe que nós dois não ‘tromba’

PM: Eu sei que nós dois não trombamos, mas e aí?

Após atingir a vítima, o PM entrou em contato com o hospital da cidade, que encaminhou atendimento médico. No entanto, a vítima não sobreviveu aos ferimentos.



Histórico de ameaças

Segundo consta no boletim de ocorrência deste caso, o policial militar e a vítima vinham há tempos se desentendendo. A vítima possuía cinco passagens pela PM. Dois destes B.Os foram registrados pelo policial militar por conta de ameaças sofridas.

Familiares do agente estiveram no local do homicídio e confirmaram que há tempos a vítima ameaçava o PM.

De acordo com o B.O, o policial envolvido neste caso é considerado “grau máximo de comportamento, não possuindo qualquer informação ou traço comportamental indicativo de ruptura disciplinar”.

A reportagem do Estado de Minas questionou a Polícia Militar sobre o caso para saber se na hora do crime o agente estava de folga ou em serviço, e se ele sofrerá alguma punição por causa do assassinato. No entanto, o órgão não respondeu.