Vídeo: Mulheres e bebê escapam por segundos de queda de muro no Sul de MG

Três pessoas, incluindo uma criança, escaparam por muito pouco de ser atingidos pelo muro de uma casa que caiu em Poços de Caldas, no Sul de Minas. Câmeras de segurança gravaram o exato momento do deslizamento que aconteceu na Travessa Maywald, no Centro, próximo da Santa Casa.

O caso aconteceu no sábado (21/01), mas as imagens foram divulgadas apenas nesta quarta-feira (25/01). No vídeo é possível ver que duas mulheres, uma delas com um bebê no colo, estão próximas do muro, minutos antes do desabamento.