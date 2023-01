Cachorro é salvo por bombeiros depois de ficar preso em grade de janela

Bombeiros libertaram o cachorro que ficou preso em grade de janela (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)

Um cachorro da raça Akita, de médio porte, ficou com o corpo preso a uma grade na janela de um casa, no Bairro Major Prates, em Montes Claros, no Norte de Minas, na noite de terça-feira (24/1).

LEIA: Defesa Civil alerta para pancadas de chuva em BH até quinta (26/1)

O dono do animal acionou o Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193. Uma equipe da corporação foi até o local e conseguiu liberar o cão.

Os militares usaram equipamentos de proteção individual (EPI) e uma ferramenta expansora para cortar a grade e libertar o cachorro. Eles também tiveram que agir com cuidado para não ferir o animal, que foi retirado da grade e deixado aos cuidados do seu proprietário.