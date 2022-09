Homem é flagrado abandonando filhote de cachorro em clínica veterinária

Homem arremessou filhote sobre grade de cerca de 2 metros de altura (foto: Reprodução)



Filhote será colocado para adoção



A reportagem do Estado de Minas conversou com Rodney Souza, gerente da Farmácia Veterinária Milionários. Ele afirmou que os funcionários da loja levaram um susto quando encontraram o cachorrinho dentro.



Segundo Souza, o animal tem cerca de 3 meses de idade, está bem e não aparenta ter nenhum problema de saúde.



O gerente ainda afirmou que será aberto um boletim de ocorrência na Polícia Militar e que o filhote ficará disponível para adoção.



“Ele vai ficar aqui na clínica para adoção. Já têm pessoas interessadas em adotá-lo, porém iremos esperar mais um tempo. Foi pedido um período de três dias.”



Um homem foi flagrado atirando um cão por cima das grades de uma clínica veterinária do bairro Milionários, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na manhã dessa quinta-feira (22/9).No vídeo gravado por uma câmera de segurança é possível ver o homem saindo de uma caminhonete Ranger prata, com caçamba fechada da mesma cor, segurando o cachorro.O suposto tutor olhou para os lados e jogou o animal sobre as grades do estabelecimento, com aproximadamente 2 metros de altura.Em seguida, ele retornou ao carro, entrou pela porta do motorista e deixou o local, enquanto o cão ficou andando de um lado para o outro, como se esperasse o retorno do dono.