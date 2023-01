Adolescente de 13 anos que sumiu para encontrar namorado é localizada

Adolescente que fugiu de casa em Sete Lagoas foi encontrada em Divinópolis com o namorado (foto: Redes sociais)

Terminou o sofrimento da família da adolescente de 13 anos, que estava desaparecida desde 2 de janeiro, quando saiu de casa, em Sete Lagoas, para encontrar o namorado em Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado.

A localização foi feita pela Polícia Civil. Segundo o delegado regional de Pará de Minas, Carlos Henrique Gomes Bueno, a jovem e o seu namorado, de 18 anos, foram localizados em Divinópolis, pela equipe de Inteligência da Delegacia Regional na cidade, após troca de informações.

“A menina e o namorado, encontrados no centro da cidade de Divinópolis, foram conduzidos à Delegacia Regional em Pará de Minas, onde estão sendo adotados os procedimentos legais cabíveis relacionados à localização. As investigações prosseguem para apurar todas as circunstâncias do desaparecimento”, informou o delegado.

Serão colhidos depoimentos de ambos e somente depois disso é que o delegado definirá quais serão as acusações às quais o namorado, que é maior de idade, responderá.

Segundo a mãe da adolescente, que postou pedidos de ajuda nas redes sociais, a filha teria saído de casa sem avisar. Ela teria conseguido falar com a filha apenas uma vez e na oportunidade, conversou, também, com familiares do namorado, mas não conseguiu fazer com que a menina voltasse para casa.