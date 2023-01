Carga avaliada em R$ 180 mil é apreendida após denúncia de exploração

A carga foi transportada do Rio de Janeiro para Papagaios (foto: Divulgação/Polícia Militar)





A Polícia Militar apreendeu 29 toneladas de ferragens avaliadas em R$ 180 mil, após denúncia de exploração de trabalho infantil em Papagaios, no Centro-Oeste de Minas. A carga, de origem duvidosa, foi encontrada, nessa terça-feira (24/1), enquanto quatro adolescentes, de 14 e 16 anos, descarregavam a carreta.

A apreensão ocorreu no bairro Abel Duarte, na rua Fernando de Souza, em um galpão. No momento em que os policiais chegaram, os adolescentes estavam descarregando as ferragens, tipo treliça e malhas utilizadas na construção civil.





O motorista, de 48 anos, não apresentou a nota fiscal. Disse que estava apenas transportando a carga do Rio de Janeiro para Papagaios. O responsável seria outro homem, de 43 anos.





Ele confessou que receptou a carga. O chassi e a placa de identificação da carreta estavam adulterados.





Quatro adolescentes estavam no galpão descarregando a carga (foto: Divulgação/Polícia Militar)





Os dois homens foram presos em flagrante e levados para a delegacia. O material ficou custodiado e o veículo com reboque foi removido para o pátio do socorro conveniado junto ao Detran/MG.





Um inquérito deverá ser instaurado pela Polícia Civil para investigar o caso.





Os adolescentes foram ouvidos e liberados. O caso deverá ser acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho.