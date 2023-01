Homem em situação de rua ateia fogo em ex-diretor de UPA

O ex-diretor administrativo da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Passos, Sudoeste de Minas, Douglas Antonio Ramos, que atualmente é enfermeiro, sofreu um atentado no final da tarde desta terça (24/01). Um homem, identificado como Oscar Mariano José, jogou álcool sobre o corpo de Douglas e ateou fogo.

Diretor administrativo da UPA em Passos teve 37% do coropo queimado pelo morador em situação de rua

O diretor foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Passos com queimaduras no rosto e nas costas e internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Oscar foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia. A vítima, de 44 anos, teve queimaduras de 2º grau que atingiram 37% do corpo.