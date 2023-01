Homem é preso em rodovia mineira com 480 kg de peixe impróprio para consumo

Portal Terra do Mandu

Portal Terra do Mandu

Peixes estavam em veículo de pequeno porte, sem refrigeração adequada para o transporte (foto: Polícia Militar Rodoviária)

Um homem foi preso por transportar vários filés de tilápia, totalizando 480 kg, no banco traseiro e porta-malas de um veículo Fiat Uno, na MG-179, no Sul de Minas. A Polícia Militar Rodoviária abordou o veículo na tarde desta terça-feira (24/1), no trecho da cidade de Pouso Alegre.

LEIA: Carga avaliada em R$ 180 mil é apreendida após denúncia de exploração



Ainda segundo a polícia, o responsável pela carga foi autuado e, após ser preso, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. Ele deve responder por venda de bem impróprio para consumo.