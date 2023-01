Homem é assassinado após ser chamado na janela de casa

Um homem, de 32 anos, foi assassinado com dois tiros na manhã desta quarta-feira (25/1) em Patos de Minas. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava deitada junto com a esposa, quando um homem chamou pelo nome dele na janela da residência em que morava.

Ao chegar na janela, foi baleado duas vezes. A esposa contou para os policiais militares que somente ouviu o barulho dos tiros e, na sequência, a batida de uma porta de carro e o barulho do veículo saindo em alta velocidade.

A mulher disse que a vítima não tinha histórico de brigas ou desentendimentos. A PM fez ronda na região, mas não encontrou o suspeito.

Segundo caso em Minas Gerais

Esse caso em Patos de Minas foi o segundo em que a vítima está dentro de casa, é chamada e acaba sendo assassinada.

De acordo com informações da Polícia Militar (PMMG), a vítima estava jantando com a esposa quando um rapaz, de 21 anos, o chamou para conversar do lado de fora da casa. Depois de alguns minutos de conversa, a esposa do homem começou a ouvir um tom de voz alterado e percebeu que o diálogo se tornou uma áspera discussão.

Quando a mulher chegou ao lado de fora, viu que um vizinho tentava encerrar a discussão. Quando finalmente conseguiu convencer o homem a deixar a briga de lado, o autor sacou uma arma e desferiu dois tiros à queima-roupa. O suspeito também não foi encontrado.