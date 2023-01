Caratinga: homem é morto na porta de casa com tiros à queima-roupa

Um homem de 37 anos foi assassinado enquanto jantava com a família, nesse domingo (22/1), no Bairro Esperança, em Caratinga, interior de Minas Gerais.

De acordo com informações da Polícia Militar (PMMG), a vítima estava jantando com a esposa quando um rapaz, de 21 anos, o chamou para conversar do lado de fora da casa. A vítima se levantou da mesa e foi ao encontro do jovem.