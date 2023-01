Jovem é morto a tiros na frente de casa em Betim

Homem foi morto na Rua Magnesita, no portão da casa de sua irmã, onde estava morando (foto: Google maps)

A polícia ainda não tem pistas do homem que assassinou, na manhã de hoje, David de Souza Paula, de 21 anos, na porta da casa de sua irmã, Rua Magnesita, 295, Bairro Amazonas, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime é atribuído ao tráfico de drogas.

Segundo a irmã da vítima, o irmão estava morando em sua casa há algumas semanas. “Ele me pediu para ficar aqui, pois estava procurando emprego. Deixei. Ele estava dormindo na sala.”

Por volta de 8h, segundo ela, alguém chamou David no portão e ele saiu da casa para atender. Foi quando ela escutou tiros, pegou os filhos e correu para os fundos da casa, até que se sentisse segura.

Pouco tempo depois, retornou, sozinha, à entrada da casa e encontrou o irmão, caído, ensanguentado. Alguns vizinhos estavam no local e lhe disseram que ele já estava morto, o que foi confirmado com a chegada do Samu.

Em revista aos pertences da vítima, que estavam num dos quartos da casa, foram encontradas 283 buchas de maconha e 122 pedras de crack.

A irmã contou que ele já tinha se envolvido com crimes no passado e, que por isso, havia sido preso. Porém, ele estava tentando abandonar o vício das drogas e procurava emprego. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Betim.