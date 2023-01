Idoso mata vizinho a tiros por causa de disputa de terra em Minas

Um idoso de 75 anos confessou para a família que matou a tiros o vizinho, de 45, na localidade de Córrego do Santana, em Rio Espera, na Zona da Mata Mineira.

Disputa de terra motivou homicídio no interior de Rio Espera

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os vizinhos tinham desavenças há vários anos por causa de uma disputa de terra. Cada um queria ter o terreno maior que o outro e nunca chegaram em um denominador comum.

Logo depois de cometer o homicídio, o idoso voltou para casa desesperado e começou a falar com a família para chamar a Polícia Militar e o SAMU para tentar socorrer a vítima. No entanto, quando as autoridades e a equipe médica chegaram ao local, o rapaz já tinha morrido.

Apesar de ter admitido para a família que matou a vítima, o idoso fugiu da propriedade em que mora e não foi encontrado até o momento.