Morre terceira vítima de desabamento de casa em Caratinga

Três pessoas morreram e três ficaram feridas em desabamento (foto: CBMMG / Divulgação) Mais uma pessoa morreu em decorrência de um desmoronamento de uma casa em Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, na manhã desta segunda-feira (16/1). Adriely Estefani Santos, de 28 anos, chegou a ser resgatada em estado grave e encaminhada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Outra mulher, de 28, e uma criança de 5 anos também morreram.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a residência tinha cerca de 50m² e quatro cômodos. A parte de trás do imóvel foi atingida por um talude de cerca de oito metros. Aos militares, testemunhas disseram que Adriely morava em Timóteo.









Segundo a Defesa Civil do município, outras duas mulheres, de 46 e 25 anos, e um homem, de 53, moradores do imóvel, foram socorridos com ferimentos leves antes da chegada dos Bombeiros.





Ainda conforme o órgão, a casa foi interditada, mas, devido aos riscos de mais um desabamento, ainda não foi vistoriada.