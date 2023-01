Capitólio: Furnas marca data para obra em canal que causou alagamento

O problema dos moradores de Capitólio, no Sudoeste de Minas, que estão com a mobilidade prejudicada há cinco dias por causa de um alagamento nas principais ruas de acesso ao município, pode estar perto do alívio. O problema foi causado após o transbordamento do rio Piumhi, na última segunda-feira (9/11).





Diante disso, uma nota oficial também foi emitida pela direção de Furnas Centrais Elétricas, neste domingo (15/01). Segundo o informe, “a licença ambiental permitindo limpeza de parte do canal de refluxo do Rio Piumhi foi emitida no último dia 06 de janeiro de 2023. FURNAS finalizou o processo de contratação da empresa responsável pela execução da obra, que terá início em 01 de fevereiro de 2023”.





Transtornos



Quarenta e duas casas foram atingidas pelo alagamento, deixando 10 pessoas desabrigadas e 32 desalojadas em Capitólio. As famílias foram acolhidas pela prefeitura e estão abrigadas na Escola Municipal Elias Teodoro. Os desalojados foram para a casa de parentes e amigos.





De acordo com Secretaria de Obras do município, a entrada pelo aterro está interditada e a entrada principal está liberada somente para carros altos, caminhões e ônibus. Os outros veículos têm como opções a entrada pelo dique e pelo socorro.





Conforme o Decreto Estadual NE n. 11 de 10 de janeiro de 2023, Capitólio encontra-se em situação de emergência.