Desabamento de casa mata duas pessoas e fere uma

Uma criança de apenas cinco anos de idade acabou falecendo (foto: Foto: Sala de Imprensa CBMMG/Divulgação)



Uma mulher de 28 anos e uma criança de 5 morreram no desabamento de uma casa na manhã desta segunda-feira (16/1) em Caratinga, na região do Vale do Rio Doce.





Uma mulher foi socorrida e encaminhada, em estado grave, para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e recebeu ressuscitação cardiopulmonar.









De acordo com o relato dos militares, a residência tinha, aproximadamente, 50m² e quatro cômodos. A parte de trás do imóvel foi atingida por um talude de cerca de oito metros em relação ao nível do telhado da casa.





Devido ao acesso difícil pela quantidade de terra e escombros, o resgate dos corpos durou mais de uma hora. A equipe dos Bombeiros fez a análise da segurança do local e deixou os corpos à disposição da perícia da Polícia Civil.



Segundo a Defesa Civil do município, outros três moradores ainda estariam no imóvel e foram socorridos com ferimentos leves antes da chegada dos Bombeiros. Se tratavam de duas mulheres, uma 25 e outra de 46 anos. Além de um homem de 53 anos.