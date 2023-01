Perícia avalia como 'em bom estado' a ambulância onde grávida morreu

Kamily Pricila Fernandes de Oliveira, de 20 anos, que estava grávida, morreu após o golpe (foto: Reprodução/Facebook) O laudo da perícia da Polícia Civil de Sacramento, no Triângulo Mineiro, que investiga a morte de Kamily Pricila Fernandes de Oliveira, atingida na cabeça pelo monitor cardíaco da ambulância onde estava, apontou que o veículo de emergência apresentava "bom estado de conservação".





A jovem, de 20 anos estava grávida e morreu após o golpe. O bebê foi socorrido.



Leia também: Tempestade causa alagamentos em diversos pontos de Ribeirão das Neves O delegado Rafael Jorge informou nesta quarta-feira (25/1) que aguarda a conclusão do laudo do Instituto Médico Legal (IML) para encerrar o inquérito. Segundo ele, quase todas as testemunhas foram ouvidas.

Morte na ambulância

No dia 16 de janeiro, Kamily passou mal, e o serviço de emergência foi acionado para socorrê-la. No caminho para o hospital, o monitor cardíaco que estava preso no veículo por um velcro caiu na cabeça da jovem, quando o motorista precisou fazer uma manobra brusca.

O intenso impacto da manobra e o peso do equipamento resultaram na queda, informou a Secretaria Municipal de Saúde.

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), confirmou no dia 18 de janeiro a morte de Kamily por traumatismo craniano. A Polícia Civil informou ainda que pretende encerrar o inquérito nas próximas duas semanas.