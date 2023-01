Prédio abandonado desaba em Governador Valadares

Um prédio de três andares desabou na noite dessa quarta-feira (25/1) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Em conversas com moradores da região do Conjunto Sotero Inácio Ramos, o Corpo de Bombeiros constatou que o imóvel estava abandonado.

Apenas uma pessoa morava em um cômodo na parte baixa do prédio, mas ela não estava no local quando houve o desabamento.

Mais da metade da estrutura do prédio desabou. A parte que permaneceu em pé ficou com rachaduras nas paredes e uma pequena inclinação em direção à rua.

Foi necessário interditar casas vizinhas, para diminuir o risco aos moradores.

Na rua de cima, duas casas que foram construídas encostadas na parte de trás do prédio também precisaram ser interditadas. Os moradores dessas residências foram informados da situação de risco e orientados a procurar alguma casa de parente para pernoitar.

No momento da ação do Corpo de Bombeiros, chovia no local do desabamento.

A Defesa Civil municipal foi acionada e vai avaliar a situação dos imóveis ainda na manhã desta quinta-feira (26/1).