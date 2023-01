Incêndio destrói oficina de motocicleta no Vale do Rio Doce

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o dono da loja não compareceu no local durante a atuação dos militares (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um incêndio destruiu uma oficina de motocicleta na noite dessa quarta-feira (25/1), em São João do Oriente, no Vale do Rio Doce.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h mas, quando chegaram, o fogo já tinha sido controlado por populares com o uso de caminhão pipa do município.

Os militares, então, fizeram o rescaldo e identificaram danos na estrutura de uma casa próxima que foi atingida pelo fogo. A Defesa Civil do município foi acionada e as causas do incêndio ainda serão investigadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o dono da loja não compareceu ao local durante a atuação dos militares.

A Polícia Militar permaneceu fazendo a guarda da oficina durante a noite e a perícia da Polícia Civil fará vistoria na oficina nesta quinta-feira.