Após mais de 5 horas, incêndio em depósito de carvão é controlado

Os militares estimam que 30 toneladas de carvão foi atingido (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Depois de mais de 5 horas, o Corpo de Bombeiros controlou um incêndio em um depósito de carvão na tarde dessa terça-feira (24/1), em São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas.

Os brigadistas da empresa informaram aos militares que suspeitavam de que o carvão estava queimando dentro do silo, um reservatório destinado ao armazenamento de produtos, que abastecem as esteiras com carvão triturado.

No momento em que a esteira de produção começou a funcionar, o carvão já triturado saiu dos silos e teve contato com o oxigênio. Nesse instante, houve uma explosão repentina.

Com isso, as chamas se propagaram para o carvão que já estava ensacado e pronto para transporte. O fofo também atigiu a estrutura do gapão.

A equipe de brigadistas iniciou o combate às chamas com uso de água da reserva de incêndio da edificação.

Leia também: Incêndio atinge depósito de carvão e destrói 30 toneladas de produtos

Com a chegada do Corpo de Bombeiros, as guarnições assumiram as operações e fizeram o combate na estrutura do galpão.

Os militares retiraram o carvão que estava dentro dos silos para prevenir nova explosão.

No total, foram usados cerca de 40 mil litros de água tant de caminhões do Corpo de Bombeiros qaunto da reserva para incêndio do imóvel. Nove militares de Nova Serrana e Divinópolis foram empenhados na ocorrência.

Leia mais: Incêndio em fábrica é controlado após mais de 10 horas

Os militares estimam que 30 toneladas do material foi atingido. Ninguém ficou ferido.

A edificação possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros em dia e dentro da conformidade segundo levantamento das equipes.