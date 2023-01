Carga de cigarros sem nota é aprendida na Grande BH

Policiais suspeitam que carga apreendida seja parte da que foi roubada em Divinópolis (foto: PMMG)

A prisão de um homem em um caminhão com uma grande carga de cigarros, na madrugada desta quarta-feira (25/01) pode ter esclarecido o roubo de 500 caixas do produto, ocorridos no dia 14 deste mês, em Divinópolis, na Região Centro-Oeste do estado. A Polícia Militar realizou a prisão na rodovia MG-060, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o tenente PM Rodrigues, era por volta de 2h desta quarta, quando ele e sua guarnição faziam o policiamento preventivo no Bairro Refúgio dos Tropeiros e suspeitaram de um caminhão que passava pelo local.

O veículo foi interceptado e. como o motorista ficou nervoso, os policiais resolveram verificar a carga. Eles encontraram diversas caixas de cigarros nacionais, coincidentemente, das mesmas marcas das que tinha sido roubadas em Divinópolis.



O motorista não tinha a nota da carga. Interpelado, ele contou uma história que os policiais estranharam, segundo o tenente. “Ele disse, primeiro, que estava transportando ração. Depois, contou outra história de que tinha apanhado a carga em Divinópolis, mas que tinha sido contratado para fazer uma mudança e não acompanhou a colocação da carga na carroceria”, explicou o militar.

O motorista e a carga foram encaminhados para a Polícia Federal, que investigará a procedência dos cigarros e tentará recuperar o restante do que foi roubado.