Homem que trabalhava em reparo de prédio cai de andaime e morre em BH

Corpo de Bombeiros iniciou protocolo de ressuscitação cardiopulmonar, mas o homem morreu no local (foto: Reprodução)

Um homem, de 33 anos, morreu após cair de um andaime de uma obra no Bairro Frei Leopoldo, na Região Norte de Belo Horizonte, na tarde dessa terça-feira (24/1).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima e outras duas pessoas faziam um reparo na caixa dágua do prédio. Por volta das 16h, um dos funcionários escutou um barulho e viu a vítima caída na área de um dos apartamentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o andaime estava no nível do quinto andar de um prédio. O homem caiu na área privativa do imóvel. De acordo com o solicitante do socorro, ele estava inconsciente, com sangramento na cabeça e a pulsação fraca.

Os militares encontraram a vítima com um trauma grave na região da cabeça com hemorragia, suspeita de múltiplas fraturas e em parada cardiorrespiratória.

Leia também: Feto é encontrado em caixa elevatória de estação de esgoto de Uberaba

Mesmo com o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar, o homem morreu no local do acidente.

Segundo um dos funcionários que também trabalhava no prédio, a queda pode ter sido provocada por uma tábua escorregadia.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), no Bairro Gameleira, na Região Oeste da capital.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que o corpo da vítima foi submetido a exames periciais e já foi liberado aos familiares. A PC apura a causa e as circunstâncias da morte.