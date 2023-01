Ônibus tomba na BR-135 e deixa seis feridos

Ônibus tombado na BR-135, nesta quarta-feira (25/1) (foto: Redes sociais/Reprodução)

Um ônibus saiu da pista e tombou na BR-135, no KM 437, próximo ao trevo da estrada de acesso para Engenheiro Navarro, no Norte de Minas, na noite desta quarta-feira (25/1). Seis ocupantes do veículos tiveram ferimentos leves.No ônibus estavam trabalhadores de uma firma de reflorestamento, que seguia de Francisco Dumont para Engenheiro Navarro.