Colisão entre caminhões na BR-135 deixa motorista preso às ferragens

As causas do acidente ainda são desconhecidas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um acidente entre dois caminhões deixou um homem de 41 anos ferido nessa terça-feira (11/10), na BR-135, em Engenheiro Navarro, no Norte de Minas. A vítima ficou presa às ferragens.Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou uma entrada forçada na porta do caminhão para conseguir acesso à vítima. O motorista estava consciente e apresentava escoriações no braço direito e um ferimento no pescoço. Ele seguia viagem de Montes Claros, no Norte de Minas, para Belo Horizonte.Conforme o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão baú colidiu na traseira do outro, na altura do km 437. O condutor do caminhão que teve a traseira atingida, de 49 anos, não se feriu e não necessitou de atendimento médico. O veículo seguia carregado com peças para máquinas de mineração, da cidade de Bonfim (BA) para Contagem, na Grande BH.As causas da batida ainda são desconhecidas. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Regional de Bocaiúva.