Presa mulher denunciada por maus-tratos contra o pai de 84 anos

Uma mulher de 54 anos foi presa em flagrante suspeita de agredir o pai, de 84 anos, no Bairro Vila Rica, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neessa quinta-feira (16/2). Os episódios de agressão foram denunciados pelos vizinhos.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe fazia levantamentos na área quando foi abordada por moradores. As testemunhas afirmaram que a mulher estava ameaçando o idoso com um pedaço de madeira.