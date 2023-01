Maus-tratos: investigação em asilo de MG aponta 10 mortos e mais 48 vítimas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apresentou nesta quarta-feira (18/1) o resultado do inquérito instaurado para apurar denúncias de maus-tratos na casa de acolhimento intitulada Obras Assistenciais São Vicente de Paulo, localizada em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. As autoridades contabilizaram 58 vítimas, sendo que 10 delas morreram por falta de assistência médica. Foram indiciadas 15 pessoas – incluindo o presidente da instituição à época.

Casa de acolhimento intitulada Obras Assistenciais São Vicente de Paulo foi interditada após inspeção da Vigilância Sanitária do município em 12 de abril do ano passado

As denúncias vieram à tona em abril do ano passado . Ao longo de nove meses de apurações, a Polícia Civil mineira ouviu mais de 30 pessoas. Os resultados das perícias e laudos médicos foram anexados ao inquérito, que agora será remetido à Justiça.Maus-tratos e tortura foram constatados por meio de perícia médica. Alguns internos eram mantidos em cárcere privado, trancados em quartos com grade e cadeados. Também havia violência psicológica com ameaças de castigos. O espaço, que atendia 81 idosos, foi interditado pela Vigilância Sanitária do município após uma inspeção realizada em 12 de abril do ano passado.