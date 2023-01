Acusado de estuprar menina, que estava desaparecida, é preso em BH

Prisão foi feita pela Polícia Militar no bairro Jardim dos Comerciários, na região de Venda Nova (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press/Arquivo - 16/05/2022 ) A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (18/1), no bairro Jardim dos Comerciários, em Venda Nova, em Belo Horizonte, um jovem de 19 anos suspeito de estuprar uma menina, de 13. A adolescente estava desaparecida desde 30 de dezembro.



Homem é atacado durante encontro sexual e tem 40% do corpo queimado Assim que chegaram ao endereço denunciado, os militares foram atendidos por uma mulher que se identificou como a mãe do suspeito. Conforme o registro da ocorrência, ela disse que na residência, além dela, moravam o filho e “a namorada dele”.

Questionado pelas autoridades, o homem confirmou a versão da mãe, afirmando que iniciou o “namoro” com a adolescente quando ele tinha 12 anos. O suspeito também destacou que a garota tinha problemas de relacionamento com o padrasto e, por isso, decidiu ir morar com ele. O jovem confirmou que mantinha “relações sexuais” de forma “consensual” com a menor.







Polícia Civil investiga queda de adolescente de tirolesa no Mineirão A menina disse aos policiais que fugiu de casa em decorrência de problemas de convivência com a mãe e o companheiro dela, além de confirmar um relacionamento com o jovem. Ainda conforme o registro policial, a mãe do rapaz alegou que a jovem, quando chegou em sua casa buscando abrigo, mentiu ao dizer que tinha 17 anos. O suspeito e a menor foram conduzidos à delegacia.

Apesar das alegações do rapaz, a lei determina que a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos são qualificadas como estupro de vulnerável – sendo irrelevante eventual consentimento da vítima.





Após os procedimentos de polícia judiciária pela Polícia Civil, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A instituição policial finaliza destacando que “as investigações prosseguem para completa elucidação dos fatos”.



O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso. Em nota à reportagem, a Polícia Civil disse que “o suspeito, de 19 anos, foi conduzido e ouvido, nesta quarta-feira, na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, em Belo Horizonte, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável”.