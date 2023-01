Polícia Civil investiga queda de adolescente de tirolesa no Mineirão

A Polícia Civil de Minas Gerais está investigando a queda de uma adolescente de 14 anos, de uma tirolesa instalada no Mineirão, em Belo Horizonte, na última quinta-feira (12/1). A denúncia foi registrada e segue em apuração pela 3ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste. A jovem teve escoriações pelo corpo, mas passa bem.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do jornalista Alê Oliveira, pai da vítima, é possível ver o momento que a menina cai no anel superior da arquibancada do estádio