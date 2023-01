Homem é atacado durante encontro sexual e tem 40% do corpo queimado

Vítima teve 40% do corpo queimado, além de diversos traumas no rosto e uma lesão no braço esquerdo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, após um programa sexual, na noite dessa terça-feira (17/1), em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais. O jovem teria agredido e colocado fogo em outro homem, de 54, com teria se desentendido.





A vítima teve 40% do corpo queimado, além de traumas no rosto e uma lesão no braço esquerdo. À Polícia Militar, o homem afirmou que levou socos, pedradas, cortes e mordidas. Após as agressões, o jovem ainda teria colocado fogo no carro da vítima e fugido do local.

Mesmo machucado, a homem conseguiu sair do veículo e pedir por ajuda. Ele foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento Celso Matos da Silva em Itabirito, e, em seguida, transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

O suspeito foi identificado pela vítima por meio de uma fotografia e preso. Em depoimento, ele afirmou que se encontrou com a vítima para um programa sexual, e que após um desentendimento o agrediu. Ele foi conduzido à Delegacia de Plantão de Ouro Preto, onde a ocorrência ainda está em andamento.