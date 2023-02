Mulher é presa por maus-tratos contra o filho de 2 anos

Polícia Militar foi acionada pela avó paterna da criança, que notou os hematomas ao dar banho no menino (foto: Reprodução)

Uma mulher, de 22 anos, foi presa suspeita de maus-tratos contra o próprio filho, de 2 anos, nessa terça-feira (7/2), no Bairro Santa Helena, em Contagem, na Grande BH.

A avó do menino notou marcas e hematomas no corpo da criança e acionou a Polícia Militar. Segundo ela, ao dar banho no pequeno, viu os machucados nas costas e na nuca do bebê.

Em conversa com os policiais, a avó contou que é mãe do pai do menino, que foi assassinado há sete meses. Ela informou que escutou a suspeita falar para o pequeno que “queria enforcá-lo até matá-lo”.

Leia também: Homem é preso em MG por matar jovem que esbarrou nele em festa religiosa

A mulher, que tem passagens por tráfico de drogas, contou à PM que chegou em casa e deu cinco palmadas na criança após vê-lo fazer bagunça. Ela ainda confirmou que é usuária de drogas.

O menino foi encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem, onde foram identificadas lesões de unhas na cabeça da criança.

Leia mais: Homem agride esposa grávida e enteada e acaba preso no Sul de Minas

A mãe foi presa em flagrante e a ocorrência registrada na Delegacia de Plantão de Contagem.