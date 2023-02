Homem é preso em MG por matar jovem que esbarrou nele em festa religiosa

Suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. (foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta terça-feira (7/2) que um homem de 42 anos foi preso preventivamente na zona rural de São Francisco, no Norte do estado, sob suspeita de ter assassinado a facadas um jovem, de 21, durante uma festa religiosa no povoado de Buriti do Melo, em 23 de janeiro. Embora divulgada hoje pelas autoridades, a prisão aconteceu nessa segunda-feira (6/2).

No entanto, alguns dias depois, o suspeito se apresentou na delegacia e disse que, após discutir com a vítima, usou um canivete para atacá-la. Porém, segundo o delegado do caso, Rodrigo Gomes Loureiro, a versão dada em depoimento se contrapõe aos “relatos das testemunhas e elementos técnicos coletados no inquérito policial”.

“As testemunhas foram unânimes em afirmar que o investigado é conhecido por ser uma pessoa agressiva”, esclareceu o delegado, que, com base nesse entendimento, representou pela prisão.

Logo, ele foi abordado e preso quando pilotava uma motocicleta na rodovia MG-402. Após os trabalhos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.