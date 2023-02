Morre quinto jogador, de 16 anos, vítima da tragédia com ônibus na BR-116

O adolescente havia dado entrada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) após ser transferido do Hospital São Salvador, de Além Paraíba, em Minas, na quarta-feira (1º/2). Essa mesma unidade hospitalar, inclusive, transferiu, na mesma data, o jogador Ícaro Morais Pereira, também de 16 anos. Ele recebeu alta às 11h20 nesta terça-feira após ficar internado na enfermaria da unidade.

Outro paciente que deu entrada na última quarta-feira no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes foi Victor Júnior Silva do Nascimento, que veio transferido da Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina. Conforme a direção da unidade, o estado de saúde do jogador de 16 anos – que está internado no CTI – é “gravíssimo”.

O acidente

Da esquerda para a direita: Kaylon da Silva Paixão, 13 anos, Thyago Ramos de Oliveira, 15, Andrey Viana da Costa, 15, e Diogo Coutinho Vilar, 18 (foto: Redes sociais/Reprodução) O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira (30/1), sendo que, no dia anterior, o time levou o título de campeão na categoria sub-18 e emplacou o segundo lugar na sub-16. O evento esportivo do qual eles participaram serve para revelar novos talentos do futebol e é acompanhado de perto por olheiros de equipes profissionais.





De acordo com a Polícia Civil, os procedimentos de necropsia apontaram que as causas das quatro mortes foram múltiplas lesões nos corpos em função do trauma provocado pela batida.

Conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a empresa responsável pelo ônibus que transportava os atletas possui habilitação vigente para realizar transporte interestadual de passageiros, no modo fretamento. Além disso, o veículo tinha licença de viagem para o trecho entre Duque de Caxias e Ubaporanga.

Homenagens

Na última sexta-feira (3/2), familiares e amigos realizaram uma homenagem às vítimas da tragédia na praça do bairro Parque Paulista, em Duque de Caxias . Orações e louvores foram intercalados com momentos em que amigos se abraçavam e choravam pela perda. Em um ato simbólico, diversos balões brancos com gás hélio foram soltos – quatro deles levavam uma imagem de cada um daqueles que morreram.

Durante as homenagens, o pai de Kaylon, Gilson Alves Paixão Júnior, de 31 anos, fez um desabafo. Para ele, o acidente na rodovia foi causado pela imprudência do motorista do ônibus. “Essa é uma tragédia física e moral. (...). Pegar o corpo de um filho naquele lugar horrível, que cheirava a morte? Ele [o motorista], pra mim, é um criminoso. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça”, disse.