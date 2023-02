Homem agride esposa grávida e enteada e acaba preso no Sul de Minas

Homem foi levado para Delegacia de Polícia Militar em Pouso Alegre (foto: Magson Gomes / Terra do Mandu)





Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Militar em Pouso Alegre, no Sul de Minas, por agredir a mulher, que está grávida, e a enteada. O caso aconteceu no domingo (05/02), no bairro Morumbi, por volta das 11h45, mas só foi divulgado pela polícia nesta terça-feira (07/02).

A mulher do rapaz tem 39 anos e a enteada, 11. De acordo com a gestante, ela e o marido discutiram por questões familiares. Em determinado momento, ele a teria puxado pelos cabelos, a derrubado no chão e depois a agredido com tapas e socos.





Leia: Quarto suspeito de agredir PM em boate se entrega à polícia Ainda segundo a mulher, a filha dela (enteada do autor) tentou intervir nas agressões, defendendo a mãe, mas também acabou sendo agredida. Após as agressões, o homem colocou as duas para fora de casa e se trancou no interior da residência.





Elas, então, acionaram os policiais e contaram o que tinha acontecido. A mulher disse aos policiais que o marido estava sob efeito de álcool e, possivelmente, também de drogas.

Os policiais tentaram conversar com o homem, pedindo para que ele abrisse a porta, mas ele ameaçou a equipe. Segundo a PM, o autor foi visto dentro da casa com duas facas. Com isso, o reforço foi chamado e o homem foi contido com ajuda de uma arma de choque. Ele acabou preso e levado para a delegacia.

Iago Almeida / Especial ao EM