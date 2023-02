Quarto suspeito de agredir PM em boate se entrega à polícia

Um quarto suspeito de agredir um cabo da Polícia Militar, de 31 anos, que estava de folga, em uma boate em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso nessa segunda-feira (6/2). O homem de 34 anos se apresentou, junto a seu advogado, em uma delegacia da Polícia Civil.





No sábado, outros três homens de 22, 30 e 32 anos já haviam sido detidos por tentativa de homicídio qualificado. O último suspeito preso tinha um mandado de prisão em aberto, expedido também pelo assassinato tentado.









caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (3/2) , na Boate Funny Night, no Bairro Água Branca. Desde o acontecimento, a vítima está internada no Hospital Mater Dei Betim-Contagem. A reportagem procurou a Polícia Militar para mais informações do estado de saúde do cabo, mas até o momento não obteve retorno.

Ao cair no chão polícial foi agredido com chutes, socos e pisoteado por cinco homens (foto: Redes Sociais / Reprodução)

Conforme a PMMG, a confusão teria começado quando duas mulher, que estavam acompanhada dos suspeitos, foi assediada por um homem, que estava com a vítima. Imediatamente, os suspeitos reagiram, e partiram para a briga com o desconhecido.





Houve um princípio de tumulto que foi controlado por outras pessoas presentes no local. Algum tempo depois, os dois homens voltaram a se encontrar e discutiram, começando nova briga. Na confusão, pessoas arremessaram mesas, cadeiras, garrafas e copos, em direção à confusão.





O cabo, que se encontrava no balcão de bebidas, foi agredido por dois homens. Ao cair no chão, foi agredido com chutes, socos e pisoteado por cinco homens.