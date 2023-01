Médico legista é preso por suspeita de agressão contra a namorada

Um médico legista da Polícia Civil, de 42 anos, foi preso e autuado em flagrante, em Montes Claros, no Norte de Minas, acusado de agredir a namorada, de 39, na manhã desta sexta-feira (20/01).

A mulher acionou a Polícia Militar (PM), que se dirigiu até a casa onde o casal se encontrava, em um bairro de classe média da cidade. Mostrando agressividade, o médico não teria aceitado a entrada dos militares no imóvel, resistindo à prisão. Ele também teria feito uma ameaça contra os policiais.

Foi preciso chamar um delegado da Polícia Civil, que compareceu no endereço. Depois de uma conversa com o delegado, o médico legista foi encaminhado para a delegacia de plantão da Polícia Civil de Montes Claros, localizada no Centro da cidade, onde foi autuado em flagrante.