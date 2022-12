Mulher denuncia o marido por estupro e agressão em Minas

Em conversa com os policiais militares, a vítima contou que é casada há 15 anos. Porém, nos últimos oito meses passou a morar com a filha, pois não estava mais aguentando as discussões com o companheiro.

Ainda de acordo com os policiais, a vítima tentou ligar para a PM, mas o homem quebrou o celular dela. A mulher conseguiu fugir em direção à casa da filha. No entanto, o marido foi atrás.

Quando estava próxima do muro da residência, foi agredida. Vizinhos que viram a cena chamaram a Polícia Militar. Assustado, o homem saiu rapidamente do lugar.

Os policiais fizeram um cerco na região e encontraram o suspeito, que foi preso. Na delegacia, ele negou ter estuprado e agredido a esposa. O caso será investigado pela Polícia Civil (PCMG).