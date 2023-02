Polícia conclui que não houve crime em caso de mulher que caiu em rio

Carro de Tatiane capotou e ela foi lançada para o rio (foto: Divulgação/CBMG)

A Polícia Civil concluiu que a morte de Tatiane Regina de Oliveira Matos, de 40 anos, foi um acidente. A mulher desapareceu no rio Uberabinha , em Uberlândia, em 16 de janeiro e o corpo só foi encontrado seis dias depois . O carro caiu no curso d'água.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (7/2), o delegado chefe do 9º Departamento da Polícia Civil, Marcos Tadeu, informou que as investigações descartaram qualquer possibilidade de crime. “O sinistro se deu pela Tatiane ter perdido o controle do veículo. Não houve participação de terceiros ou de outros veículos. O carro dela capotou várias vezes e ela foi lançada”, disse.

Inclusive, a mulher morreu por conta de um traumatismo craniano no momento do acidente. Ela não se afogou, segundo a perícia no corpo da vítima.

Os levantamentos ainda mostraram que um dos pneus do carro dela estava careca, fator que pode ter contribuído para o acidente. Ao perder o controle da direção, Tatiane Matos saiu da pista da avenida Getúlio Vargas, em Uberlândia, capotou várias vezes o veículo e foi lançada para fora do carro, caindo no rio.

Buscas No dia 22 de janeiro o corpo da vítima foi encontrado na barragem da usina dos Martins, a cerca de 15 quilômetros do local onde o carro da mulher foi encontrado. Não havia sinais de violência.

Durante seis dias os bombeiros fizeram levantamentos pelo curso do rio e também por terra, às margens do Uberabinha. As buscas se tornaram mais intensas, com o uso de drones com o passar dos dias, inclusive com equipes dos militares espalhadas em pontos diferentes do curso d’água.