Vídeo mostra carro de mulher que estava desaparecida caindo em rio

Veículo caiu no rio na zona urbana de Uberlândia (foto: Divulgação/CBMG)





Vídeos mostram o momento em que o carro de Tatiane Matos, que foi procurada por quase uma semana por bombeiros, saiu da pista em direção ao rio Uberabinha na madrugada do dia 16 de janeiro. As imagens foram reveladas um dia após o corpo dela ter sido encontrado na zona rural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A investigação ainda não foi finalizada.







As gravações foram obtidas por meio de um estabelecimento comercial na avenida Getúlio Vargas, na região central da cidade. O caso aconteceu perto das 2h30 da manhã . No alto à direita do vídeo, é possível ver o momento em que o carro da mulher vira bruscamente para a direita e entra em uma região de mata, que vai dar no rio.





Ainda não se sabe o que levou o veículo a fazer a manobra e a investigação da Polícia Civil ainda não foi fechada. O inquérito foi instaurado na última semana.









As características batiam com as informações que foram repassadas pela família da desaparecida. As buscas foram finalizadas, uma vez que não havia mais nenhum chamado de desaparecimento no rio Uberabinha.





Segundo o Corpo de Bombeiros, não havia sinais de violência. A polícia, entretanto, vai aguardar resultados de exame para chancelar a identidade do corpo.