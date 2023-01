Mulher cai em cisterna e fica presa a 7 metros de profundidade

Uma mulher de 46 anos passou um enorme susto na manhã desta segunda-feira (23/1), no Bairro Novo Horizonte, em Paracatu. De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), ela estava andando quando um buraco se abriu no chão. Sem equilíbrio, a vítima foi “engolida” pelo que, na verdade, se trata de uma cisterna.