Vereador de Paracatu é preso por roubo em empresa agrícola

Assalto à Valorem, que fica às margens da BR-040, ocorreu em julho deste ano (foto: Valorem)

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14/12), em Paracatu, no Noroeste do estado, a Operação Faroeste que investiga um assalto à empresa Valorem, localizada às margens da BR-040, produtora de defensivos agrícolas. Seis pessoas foram presas, entre elas um vereador da cidade, Gilsão do Paracatuzinho.

O assalto ocorreu em 9 de julho deste ano. Homens armados invadiram a empresa, ameaçando funcionários e roubaram defensivos agrícolas, causando grande prejuízo financeiro à companhia.

A investigação foi coordenada pela Delegacia Regional de Paracatu, que cumpriu, nesta quarta, 15 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva expedidos pela justiça. O vereador preso é suspeito de ser o responsável pelo planejamento e logística do roubo.

A operação, que contou com a participação de 40 policiais civis, foi denominada Faroeste em alusão a filmes antigos, onde várias pessoas armadas se reuniam para roubar estabelecimentos comerciais de cidades pequenas.

As investigações apontam que existem elementos probatórios da participação de pelo menos 10 pessoas no crime, incluindo funcionários da empresa, que teriam auxiliado no planejamento e execução do roubo.

O mesmo grupo estaria envolvido no roubo a uma empresa de mineração do Mato Grosso, resultando na apreensão de mais de 200 quilos processados de ouro roubados na empresa.