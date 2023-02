Morte de detento agredido a socos em presídio de Uberaba é investigada

O crime aconteceu em uma das celas da Penitenciária Professor Aluizio Ignácio de Oliveira, em Uberaba (foto: Jairo Chagas) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga a morte de um detento de 35 anos. O crime teria ocorrido em uma das celas da Penitenciária Professor Aluizio Ignácio de Oliveira, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite de sábado (4/2), mas o corpo foi encontrado somente na manhã de domingo (5/2).

Segundo informações do registro policial, a vítima teria sido agredida com socos no rosto por outro detento, sendo que depois teria caído e batido com a cabeça no vaso sanitário.

“Ao serem indagados, os demais detentos informaram que houve uma briga no período noturno. Um dos presos assumiu a autoria do crime e foi apresentado à autoridade policial. Todos os procedimentos cabíveis foram realizados pela direção da unidade prisional. A Polícia Civil foi acionada e esteve no local para a realização dos trâmites necessários de investigação criminal e perícia”, complementou a Sejusp, por meio de nota.

De acordo com a Polícia Civil (PCMG), a perícia foi ao local para realizar os trabalhos de praxe e coletar elementos que irão subsidiar a investigação.

“O corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico Legal (PML) do município. A Polícia Civil aguarda a confecção de laudos periciais para concluir a investigação”, finalizou a PCMG.