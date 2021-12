Presídio de Ribeirão das Neves tem detentos isolados; visitas são suspensas

Presídio Ribeirão das Neves II, na Grande BH (foto: Estevão Dolabela Pimenta/Departamento de Obras Publicas do Estado de Minas Gerais) Algumas alas do presídio Ribeirão das Neves II, na cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão isoladas desde a última semana por conta de detentos gripados. A administração informou que as visitas foram suspensas de acordo com o protocolo vigente, tendo em vista a pandemia de COVID-19.





"Conforme preconiza o protocolo de Saúde para casos deste tipo, foram aplicados testes de COVID-19 aos que apresentaram sintomas e o resultado ainda não foi apresentado", diz trecho de nota enviada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) à reportagem. Os detentos gripados realizaram exames de detecção do novo coronavírus, mas o governo de Minas diz que ainda não há um resultado dos testes."Conforme preconiza o protocolo de Saúde para casos deste tipo, foram aplicados testes de COVID-19 aos que apresentaram sintomas e o resultado ainda não foi apresentado", diz trecho de nota enviada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) à reportagem.





"Além da aplicação de testes, as visitas foram suspensas e também as movimentações internas, como forma de precaução. Os presos que apresentaram a síndrome gripal foram isolados, estão recebendo medicação e acompanhamento pelo setor de saúde da unidade", complementa a seção do governo de Minas.





A Sejusp conclui dizendo que "por ora, não é possível afirmar que os presos estejam positivados para COVID-19". Segundo um relatório emitido em outubro deste ano pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), há 2.270 presos no Martinho Drumond, que tem capacidade para 1.047.