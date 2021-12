Polícia Militar apura denúncia e põe fim a 'delivery de drogas'

O material apreendido pelos policiais foi levado para a Delegacia da Polícia Civil (foto: Divulgação Polícia Militar)

A Polícia Militar pôs fim a um “delivery de drogas” em Ipatinga, no Vale do Aço, na madrugada desta quarta-feira (15/12). Após receberem denúncias pelo número 181 a respeito da existência do suposto teledrogas em uma empresa de mototáxi, os policiais foram até a Avenida Simon Bolívar, no Bairro Cidade Nobre.