Polícia investiga suspeita de crime em queda de portão que matou menino

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) afirmou, no final da tarde desta segunda-feira (6/2), que apura possíveis indícios de infração penal em uma ocorrência de queda de portão que matou um menino de 10 anos.

A vítima morreu no local do acidente

A criança morreu ao abrir manualmente o portão de uma empresa de concretagem em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na manhã de hoje (6/2). O portão saiu dos trilhos e caiu sobre ela.

A tragédia aconteceu no momento em que a vítima iria para a escola. O menino estava acompanhado da irmã, de 13 anos.

Ainda não se sabe o que provocou a queda do portão. Por outro lado, a PCMG, sem especificar quais indícios e qual infração, declarou que “apura as circunstâncias do fato e possíveis indícios de infração penal, por meio da Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas”.