PC abre inquérito para investigar matança de cães no Sudoeste de Minas

Animais mortos envenenados no Jardim Diamantina, em São Sebastião do Paraíso

A Polícia Civil de São Sebastião do Paraíso abriu, nesta sexta-feira (20/1), inquérito civil para investigar a matança de cães de médio porte no bairro Diamantina. Por meio de nota oficial, a PCMG diz que, segundo notícia-crime, cerca de dez cachorros foram mortos na região com sinais de envenenamento.









Há cerca de uma semana, os moradores do bairro começaram a encontrar cães de porte médio mortos, com características de envenenamento. O vereador Juliano Carlos Reis (Biju), conhecido pela sua atuação na causa animal, contou que há sete dias recebeu uma mensagem com um vídeo de um cãozinho. A pessoa se identificou como tutor do animalzinho e residente do Bairro Diamantina.

“Ela me pedia orientação sobre a situação do animal, visto que estava muito fora da normalidade. O vídeo mostrava o cão babando muito, a ponto de espumar a boca, respirava com dificuldade e tinha espasmos. De uma forma superficial, pela experiência que tenho, percebid que eram sinais evidentes de envenenamento. Então, pedi que ela corresse para buscar o socorro veterinário”, disse.





“A pessoa me retornou, conseguiu salvar seu cão e o laudo confirmou minha suposição, envenenamento por ingestão. No mesmo dia, mais uma pessoa me procurou com a mesma situação”, complementa.





Busca por suspeito de matança dos cães





Depois disso, foram surgindo vários casos de animaizinhos mortos no bairro, sempre com as mesmas características. O vereador procurou pela Polícia Civil. “O que mais preocupa é que o suposto assassino começou a jogar o alimento envenenado por cima do portão de algumas casas. Mobilizei as pessoas do bairro sobre a situação e estamos buscando imagens de câmeras próximas para identificar o autor dessa matança. Já existe um suspeito no bairro conhecido por não gostar de animais e agredir animais de rua com chutes. Estamos aguardando tais imagens e a polícia já está no encalço deste monstro”, desabafou.





O medo no bairro é também com as crianças, que ficam expostas. “O medo dos moradores é que uma pessoa que faz tal coisa pode fazer algo contra alguém”, desabafou Biju.